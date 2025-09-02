Un manto de medusas sorprende en el dique de abrigo de A Coruña: "No son carabelas"

Un banco de medusas rodea la zona del dique de abrigo de A Coruña desde primera hora de la mañana.

Sin saber muy bien cómo llegaron a parar allí, los expertos han podido confirmar que no se trata de carabelas portuguesas, como las que han ido apareciendo en los últimos días en varios arenales de la comarca.

Más de un centenar de ejemplares se bañan ahora mismo en la zona del puerto del dique. Sobre todo se pueden ver desde una esquina que da al restaurante Comarea, donde, además, se acumula gran cantidad de basura.

Este tipo de medusas corrientes, no son tan peligrosas como las carabelas, aunque por el momento se recomienda extremar la precaución al no conocerse el tipo de especie al que responde.

A diferencia de las que se pudieron ver estos días en las playas, las medusas que se observan desde el paseo todavía están vivas.

Por el momento se desconoce cómo llegaron hasta ahí y de qué tipo son.