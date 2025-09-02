Bomberos de A Coruña.

A Coruña

Arden colchones y cartones situados bajo un puente en Alfonso Molina, en A Coruña

El suceso tuvo lugar a primera hora de la mañana en un lugar frecuentado por personas sin domicilio estable

Un incendio en varios colchones y cartones situados en el puente de Alfonso Molina a la altura de la Falperra, dirección salida de la ciudad, obligó a movilizar a los bomberos esta mañana sobre las 7:30.

El fuego también afectó a las pertenencias de una persona que habitualmente pasa allí las noches. La zona es frecuentada por personas sin domicilio para pernoctar, de ahí la acumulación de estos elementos que ardieron de forma rápida.

Participaron en este operativo tanto agentes del 091 como del 092 para colaborar en las diferentes tareas necesarias.