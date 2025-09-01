Continúan ingresados cuatro de los seis heridos por el atropello múltiple en A Coruña

Mientras continúa ingresado en el hospital de Oza el autor del atropello múltiple de la pasada semana en la plaza de Mina, en A Coruña, los heridos siguen recuperándose de las secuelas del accidente.

Así, se mantienen hasta cuatro víctimas hospitalizadas, habiendo recibido ya el alta dos de ellas horas después del percance.

De estas cuatro, tres permanecen en planta, con diferentes alcances y a la espera de poder recibir el alta según el avance de sus tratamientos.

Por otro lado, permanece todavía en la Unidad de Cuidados Intensivos un herido, que no ha presentado novedades con respecto a su estado del pasado viernes.