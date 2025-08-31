Oleiros (A Coruña) organiza visitas guiadas gratuitas por el paseo fluvial de Iñás y Nós

Imagen de la inauguración del paseo fluvial que une Iñás y Nós en A Coruña. Concello de Oleiros.

El ayuntamiento de Oleiros ha anunciado una nueva propuesta cultural y de ocio para este otoño: visitas guiadas interpretativas por el paseo fluvial de Iñás y Nós, totalmente gratuitas.

La iniciativa se desarrollará los sábados 6 y 20 de septiembre, así como el 4 de octubre, a partir de las 17:00.

El recorrido lineal, de unos 2 kilómetros, con ida y vuelta por el mismo camino, tiene una duración aproximada de una hora y media y está pensado para todos los públicos, dado que la dificultad de la ruta es baja.

Durante la visita, los participantes podrán descubrir antiguos molinos de agua y de carbón, lavaderos tradicionales y conocer la memoria de quienes trabajaban a orillas del regato, donde la historia y la naturaleza se entrelazan.

El paseo fluvial, inaugurado en julio de 2024 y reconocido con la distinción de Sendeiro Azul, se configura también como una alternativa segura a la N-VI para caminar o desplazarse en bicicleta entre los núcleos de Nós y Iñás, facilitando el acceso a las principales zonas comerciales de la zona.

Además, representa un ejemplo de movilidad sostenible y valorización del territorio, convirtiéndose en un espacio privilegiado para la convivencia, la vida activa y el contacto con la naturaleza e historia local.