Nuevo incidente en la zona de Orzán (A Coruña): un herido con brecha en la cabeza

Este mediodía, la zona de Orzán en A Coruña volvió a ser protagonista de un nuevo incidente, en concreto en la calle Socorro.

Al filo de la una de la tarde, una persona resultó herida tras un altercado, obligando a desplazarse al lugar a efectivos de la Policía Local, Policía Nacional y del servicio 061, llegando incluso a verse afectado el tráfico.

A la llegada de los agentes, la víctima se negó tanto a facilitar su identificación como a recibir la asistencia sanitaria solicitada, ni colaboró en la identificación de las personas agresoras.

Debido a ello, no se han podido identificar, ni hay denuncia presentada. Tenía una visible brecha en la cabeza.

Ese conflicto, según sospechan los vecinos, puede tener su origen en alguno de los locales de ocio nocturno de la zona que continúan con su actividad a la salida del sol.