A Coruña renueva el área de juegos infantiles de la plaza González Dopeso

El Ayuntamiento de A Coruña pondrá en marcha próximamente los trabajos de renovación del parque infantil de la plaza González Dopeso, una pequeña área de juegos al aire libre situada entre el centro comercial de Cuatro Caminos y el entorno de A Cubela, tal y como ha informado en nota de prensa.

La plaza cuenta con una capacidad muy reducida en cuanto a personas usuarias. En este sentido, los informes técnicos señalan la necesidad de sumar nuevos equipamientos atendiendo a la afluencia actual de niños y niñas, relacionada con la proximidad de un centro educativo en los alrededores.

Hasta ahora, con solo dos columpios habilitados, la capacidad era de dos usuarios. Con esta nueva propuesta, será de 15.