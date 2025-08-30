Atascado un camión en el túnel de Juana de Vega, en A Coruña

Un camión ha quedado atascado en el túnel de la calle Juana de Vega, en A Coruña, al tratar de acceder al mismo superando el límite gálibo de altura para este tramo de circulación.

Sobre las siete de la tarde, el auto circulaba por el carril derecho, dirección paseo marítimo, cuando tuvo que interrumpir la marcha al no poder continuar.

Los bomberos de A Coruña se dirigen al punto para liberar la zona, mientras que la Policía Local regula el tráfico para tratar de evitar aglomeraciones y restablecer lo antes posible la fluidez del mismo.

Hace varias semanas, otro camión se vio envuelto en un hecho similar en el túnel de María Pita. Este emplazamiento fue especialmente peligroso para este tipo de vehículos hace casi una década, durante el gobierno de Marea Atlántica, cuando fue necesario reforzar la señalización de los gálibo.