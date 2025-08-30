101 años no son nada: Miño (A Coruña) felicita personalmente a dos vecinos que cumplen esa edad

El alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, y la concejala de Servicios Sociales, Yolanda Bello, visitaron a lo largo del día de hoy los domicilios de María del Carmen Porca Valiño (residente del núcleo de Bra) y de José Bañobre Cabana (residente del núcleo de Sombreu) para felicitarlos por sus 101 años de vida.

El emotivo encuentro tuvo lugar en compañía de familiares y amistades que no quisieron perderse una fecha tan especial.

Desde el Concello de Miño quisieron trasladar personalmente sus felicitaciones a María del Carmen, que cumple años hoy, y a José, que los cumple mañana. Ambos recibieron con emoción el cariño de los presentes en este día tan señalado, además de un obsequio por parte del regidor miñense.