Alternativa dos Veciños saca a Carral (A Coruña) a la calle contra la moción de censura del PP

Un grupo de vecinos y vecinas de Carral ha convocado una concentración para este próximo martes 2 de septiembre a las 20:00 en el Campo da Feira en apoyo al alcalde, Javier Gestal, tal y como ha informado Alternativa dos Veciños en un comunicado, ante la moción de censura presentada por el PP.

"En contra de lo votado libremente en las pasadas elecciones municipales por una inmensa mayoría, los tránsfugas Francisco Bello y Mercedes Caridad van a entregar la alcaldía de Carral al Partido Popular y a José Luis Fernández Mouriño mediante una moción de censura", dicen en su texto.

"Por el momento continúa sin conocerse cuál es la contraprestación para que los dos tránsfugas apoyen esta moción de censura. Dos individuos, supuestamente de izquierdas, que detestaban la figura de Mouriño en público y en privado, con todo tipo de descalificaciones tanto en el plano personal como en el político. El tiempo acabará revelando qué hay detrás de toda esta operación contra la voluntad popular y la democracia", amplían en su escrito.