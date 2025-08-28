Ofrecido por:
La jueza investiga al conductor del atropello múltiple de A Coruña por tentativa de homicidio
Ha sido internado involuntariamente en el hospital de Oza. El alta deberá ser comunicada tanto al juzgado como a la policía. No ha podido prestar declaración debido a su estado. Se le imputan un total de seis delitos
La magistrada del juzgado de Instrucción número 1, que se encontraba en funciones de guardia, ha aprobado la solicitud de internamiento involuntario del varón que ayer ocasionó un atropello múltiple en la plaza de Mina, en A Coruña, causando lesiones a cinco mayores de edad y un menor, en el centro hospitalario de Oza.
Tras analizar la situación en la que se encuentra, se le realizó una exploración judicial del procedimiento civil, sin poder prestar declaración, tras trasladarse la comitiva judicial.
El alta deberá ser comunicada tanto a la Policía como al Juzgado con objeto de poder tomarle declaración.
El TSXG confirma que está investigado por un total de seis delitos de tentativa de homicidio.