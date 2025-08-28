Dan de alta a cuatro de los seis heridos en el atropello múltiple de Plaza de Mina en A Coruña

Cuatro de las seis personas heridas por el atropello múltiple en el paso de peatones de Plaza de Mina en A Coruña han recibido el alta hospitalaria, entre ellas la menor de edad de cuatro años. Así lo confirman fuentes municipales, junto a que los dos heridos restantes permanecen ingresados en estado grave.

El accidente ocurrió ayer a las 12:20 horas de la mañana, en un momento en el que el paso de cebra, situado en pleno centro de la ciudad, se encontraba bastante concurrido. Según la investigación policial, el conductor, un hombre de 50 años, lo cometió de forma intencionada. En la tarde de ayer fue ingresado en el hospital de Oza por orden judicial, tras ser detenido por la Policía Local y acusado de conducción temeraria.

Esta persona, nacida en 1974 y con domicilio en A Coruña, fue sometida a las pruebas de detección de alcohol y drogas, además de una evaluación médica y psiquiátrica, dado que existían sospechas fundadas de que pudiera padecer algún tipo de alteración psíquica.

El detenido se encontraba aparcado en un área reservada en Juana de Vega y arrancó el coche cuando las personas empezaron a cruzar por el paso, según él mismo reconoció a los agentes de la Policía Local.