Hospitalizados los seis heridos del atropello múltiple de A Coruña
Los cinco adultos han sido trasladados al CHUAC con diferentes pronósticos, tres de ellos graves y dos leves. La menor está en el Materno Infantil
La ciudad de A Coruña ha vivido en las últimas horas un atropello múltiple en la plaza de Mina, que la Policía Local investiga como intencionado y por el que ha detenido a su conductor, causando hasta seis heridos de diferente consideración.
Fuentes del CHUAC han informado que cinco han sido trasladados al servicio de urgencias del complejo hospitalario y un sexto, menor de edad, al hospital materno infantil.
En cuanto a los adultos, tres de ellos se encuentran en estado grave con diversas lesiones, dos mujeres y un hombre.
Los otros dos adultos, un hombre y una mujer, presentan un pronóstico leve.