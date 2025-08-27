Hospitalizados los seis heridos del atropello múltiple de A Coruña

La ciudad de A Coruña ha vivido en las últimas horas un atropello múltiple en la plaza de Mina, que la Policía Local investiga como intencionado y por el que ha detenido a su conductor, causando hasta seis heridos de diferente consideración.

Fuentes del CHUAC han informado que cinco han sido trasladados al servicio de urgencias del complejo hospitalario y un sexto, menor de edad, al hospital materno infantil.

En cuanto a los adultos, tres de ellos se encuentran en estado grave con diversas lesiones, dos mujeres y un hombre.

Los otros dos adultos, un hombre y una mujer, presentan un pronóstico leve.