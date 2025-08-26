El PP de Carral (A Coruña) presenta una moción de censura contra el alcalde

El Partido Popular de Carral (A Coruña) ha presentado este martes una moción de censura contra el actual alcalde del municipio, Javier Gestal, de Alternativa dos Veciños (AV), con el apoyo de dos concejales tránsfugas de esa misma formación, Francisco Bello y Mercedes Caridad.

El movimiento llega tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que avala el derecho de los concejales no adscritos a participar en una moción de censura, al considerar que los cargos son personales y no propiedad de los partidos.

Con esta decisión, los populares suman cinco concejales propios más los dos no adscritos, alcanzando así la mayoría absoluta de siete firmas necesarias para registrar la moción, que será debatida en un pleno previsto para el miércoles 10 de septiembre.

A la cabeza de la iniciativa está el actual portavoz del PP en Carral, José Luis Fernández Mouriño, quien ya fue alcalde del municipio hasta 2019. Si la moción prospera, recuperaría el bastón de mando seis años después de haberlo perdido.

Desde el Partido Popular justifican el paso dado alegando la pérdida de confianza del propio grupo de gobierno en su alcalde. "Las dos veces que fue alcalde, Javier Gestal perdió la confianza de sus propios concejales", apuntan fuentes del PP local.

Añaden que esta situación ha generado bloqueos en el ayuntamiento, como en la aprobación de presupuestos o en el desarrollo del polígono industrial.

"Nosotros siempre hemos estado dispuestos a buscar acuerdos que garanticen la estabilidad del gobierno local", subrayan desde el grupo popular, que ve en esta nueva configuración una oportunidad para desbloquear los proyectos que, aseguran, "Carral tiene paralizados desde hace tiempo".