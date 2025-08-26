Dos heridos tras volcar una lancha en Os Caneiros, en Betanzos (A Coruña), con golpes en la cabeza

Celebración de una jira de Os Caneiros. Concello de Betanzos

Dos personas fueron trasladadas este lunes al CHUAC de A Coruña tras caer al agua desde una embarcación cuando regresaban de la fiesta de Os Caneiros, en Betanzos, sobre las 22:00 horas de la noche.

Según fuentes municipales, uno de los heridos, de unos 60 años, se cayó de una lancha y se dio un golpe en la cabeza, quedando atrapado.

Testigos presenciales explicaron a este medio que la embarcación en la que viajaban volcó, dejando a uno de ellos bajo el casco sin posibilidad de salir por sí mismo.

Otro se lanzó al agua para intentar ayudarlo, pero no logró liberarlo. Fue necesaria la intervención de una tercera persona y, poco después, de efectivos de Protección Civil.

Afortunadamente, ambos pudieron ser rescatados y trasladados por el 061 al hospital. Por el momento, se desconoce su estado de salud.