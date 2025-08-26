13 deejays aterrizan en A Coruña en el Recorda Fest 2025: un evento único el 5 y 6 de septiembre

Hasta 13 deejays se encargarán de poner el ritmo entre los conciertos de la primera edición del Recorda Fest, haciendo así que la música no se detenga tanto el viernes como el sábado.

Afamados artistas de música electrónica de talla nacional, así como talentos emergentes, serán los encargados de hacer las transiciones en los cambios de stage.

El Recorda Fest se celebra los días 5 y 6 de septiembre en el Muelle de Baterías y las pocas entradas disponibles están a la venta en la web del evento.

Arroww

Su estilo mezcla afro y house clásico, creando un sonido elegante y lleno de groove

Haze

Procedente de Madrid, ha ocupado las cabinas más importantes de la capital, consolidándose como un DJ versátil. Su propuesta combina contundencia y frescura, siempre con gran conexión con el público.

Loovebites

Dúo de DJ`s con base en Madrid e Ibiza, cuya música ya ha sonado en lugares tan diversos como Dubai, Riad o Ciudad de México. Su estilo internacional combina elegancia, ritmo y una marcada personalidad en cabina. Presentarán una sesión cargada de energía global.

Eme DJ

Considerada una de las DJ´s más influyentes de España, con presencia en festivales como Sónar, FIB o Arenal Sound. Su estilo abarca desde la electrónica al indie y el pop alternativo, con una capacidad única para leer la pista.

Adrian Gold

Natural de Ordes, es uno de los DJ´s gallegos más en auge gracias a su energía y versatilidad en cabina. Ha recorrido las mejores salas de Galicia y comienza a hacer lo propio a lo largo de todo el territorio nacional.

Jorge Álvarez

Disyóquei pontevedrés con una larga trayectoria que ha ocupado durante años las principales cabinas de Galicia. Su estilo conecta con el público a través de sets cargados de fuerza y dinamismo.

Bluesbel

Isabel, afincada en Madrid, basa su estilo en un house elegante que la ha llevado a pinchar en ciudades como Madrid, Ibiza o Marbella.

Toni Seijas

Toda una vida dedicada a la música y a las cabinas más emblemáticas de Galicia. Ha formado parte de algunos de los eventos más importantes de la Galicia, siempre con un estilo propio.

Iván MG

DJ con una sólida trayectoria avalada por residencias en destacados clubes y una versatilidad que lo convierte en un referente en España. Su estilo combina la electrónica actual con una puesta en escena potente y cercana.

Víctor Rivas

Pontevedrés afincado en Madrid, ha llevado sus sesiones a gran parte del territorio nacional, desde Ibiza, Alicante o El Puerto de Santa María. Su versatilidad y energía lo han consolidado como uno de los nombres más reconocidos del momento.

Rivero

El DJ más experimentado del cartel, con una trayectoria internacional que lo ha llevado por cabinas de todo el mundo. Sus éxitos “4ever” y “Ahora pide más” lo posicionaron como referente en España y Latinoamérica.

Imcodee

Ganador del concurso de DJ`s del Recorda Fest 2025, llega desde Celanova con una propuesta fresca y contundente. Su estilo destaca por la energía y precisión en cabina. Será el encargado de abrir el festival, marcando el inicio de una jornada única.

Ivo Bralo

Artista emergente de la escena gallega, comenzó su carrera a finales de 2022 y ya ha pasado por salas como Zennet, Ítaca o La Ola. Su versatilidad le ha permitido adaptarse tanto a clubes urbanos como a grandes eventos privados.