De Os Rosales al centro de A Coruña: nueva incursión de los jabalíes en la ciudad

Los jabalíes se multiplican en A Coruña y cada vez son más las crías que se pasean por el barrio de Os Rosales, hasta el punto de causar destrozos en las zonas ajardinadas del vecindario.

Gracias a imágenes facilitadas por seguidores, a última hora de la noche pudimos ver cómo una piara de jabalíes se paseaba por la zona. Se trata de un grupo de seis: un adulto y cinco crías, dos más que otras veces.

La misma cantidad de animales se pudo ver hace apenas una semana en los jardines de Méndez Núñez, lo que confirma que ya han llegado al centro de la ciudad.

El mismo día también se les vio por el parque de los Puentes, y hace unas semanas en la avenida Gran Canaria, lo que podría deducir su recorrido.

Desde Los Rosales, podrían tomar la avenida y seguir el paseo de Ronda en dirección a los Puentes, avanzando hacia el centro. Si bien se les ve cada día en un punto diferente, su madriguera parece estar cerca de Os Rosales.

En las últimas semanas, la piara de jabalíes ha sido la más filmada debido a la cantidad de crías que acompañan al adulto, pero lo cierto es que no es raro encontrar a uno solitario por otros puntos de la ciudad. Hace años, se pudo ver a uno en la zona de la Torre de Hércules, y el verano pasado, uno incluso se bañó en la zona de Riazor.

¡Un jabalí bañándose en Riazor! Centenares de vecinos de A Coruña han alucinado hoy al ver a un jabalí dándose un chapuzón en el mar de la playa de Riazor, frente a las Esclavas. Al salir del agua varios policías han seguido al animal. Gracias a @nviram por los vídeos pic.twitter.com/LXLfMjxjNP — Quincemil (@quincemil15000) January 31, 2025

Según la Xunta, el Concello de A Coruña cuenta con una autorización expedida por el Departamento Territorial provincial para adoptar, con medios propios, las medidas necesarias para el control de la presencia de jabalíes en el ámbito urbano por razones de seguridad.

Con dicha autorización, el Concello no tiene que comunicar nada con carácter previo; únicamente traslada a la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, cuando finalice la vigencia de la autorización, un informe en el que se recogen los resultados de las acciones realizadas.

En base a esto, fuentes municipales han asegurado a este medio que actúan en coordinación con la Xunta para frenar la expansión de este animal en la ciudad.