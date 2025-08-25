Una fuga de gas obliga a intervenir a los bomberos de A Coruña en un supermercado de la calle Parque

Una fuga de gas obliga a intervenir a los bomberos en un supermercado de la calle Parque, en A Coruña Google Maps

Los bomberos de A Coruña han acudido esta mañana a un supermercado Gadis, situado en la calle Parque en Monte Alto, alertados por el olor de una posible fuga de gas.

El aviso llegó sobre las 10:05 horas, una hora después de la apertura del establecimiento al público. Hasta allí se desplazaron ocho bomberos repartidos en dos vehículos alertados por el 092 para realizar las comprobaciones necesarias.

Posteriormente, después de realizar las pertinentes mediciones decidieron llamar a la empresa suministradora para que realizase una supervisión de toda la instalación. El técnico detectó una pequeña fuga en el circuito interno del local.

Finalmente, se procedió a informar a la responsable del supermercado y el técnico le indicó que quedaba cortado el suministro hasta la reparación por parte de la empresa afectada.