El perfil de la investigada por once incendios en Carballo (A Coruña): "Disfruta viendo el fuego"

La mujer detenida este miércoles en Carballo (A Coruña) por los incendios en la parroquia de Entrecruces encajaba, según los investigadores, en el perfil clásico de una pirómana.

"Una persona que disfruta viendo el fuego y que no se desplaza mucho de su zona de acción", explican fuentes de la Guardia Civil para tratar de esclarecer las motivaciones que la habrían llevado, supuestamente, a prender fuego a más de una docena de hectáreas.

Aunque fue puesta en libertad tres días después de su arresto, este viernes, la vecina del municipio coruñés continúa siendo investigada por once incendios forestales provocados en el monte próximo a su domicilio.

El primer fuego que hizo sospechar a los agentes de la Guardia Civil fue el originado el 10 de julio en la parroquia de Entrecruces. Desde ese día, y hasta el 19 de agosto, se siguieron produciendo una serie de incendios en la misma zona.

Concretamente los días 31 de julio, 5, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18 y 19 de agosto se declararon nuevos focos, claramente provocados, de características similares y muy próximos entre sí.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, en colaboración con otras unidades, puso en marcha la operación Monte Fumeiro para tratar de dar con la autora de tales delitos.

"Apenas había un kilómetro de distancia entre un incendio y otro, por lo que sospechamos que tendría que tratarse de alguien de la zona", señalan fuentes cercanas a la investigación.

La Guardia Civil recuerda que existen distintos perfiles de incendiarios: los que actúan con fines económicos, los pirómanos que encienden fuegos porque disfrutan viéndolos (sin patología clínica) y quienes lo hacen a causa de un trastorno psiquiátrico.

En este caso, la investigación apunta a que la detenida encaja en el segundo perfil, el de una persona que disfruta viendo el fuego", aunque será la justicia quien determine si padece algún problema mental que requiera un eventual internamiento en un centro especializado.

Tras pasar a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Carballo, la jueza ordenó su puesta en libertad por falta de pruebas, aunque la mujer continúa como investigada. Otra magistrada será ahora la encargada del caso y de evaluar el estado mental de la presunta autora de los incendios.

Más detenciones

Este no es el único caso. Según datos del Ministerio del Interior, a 17 de agosto en Galicia había al menos 27 detenidos y cerca de un centenar de investigados por incendios forestales. En un municipio próximo a Carballo, otra persona está a punto de ingresar en un centro psiquiátrico por los mismos motivos.

En Entrecruces, gracias a la rápida intervención de los servicios de extinción, los incendios fueron de escasa magnitud —de entre una y dos hectáreas cada uno— y no alcanzaron consecuencias graves.

Aun así, obligaron a mantener una vigilancia permanente en la zona, con la consecuente redistribución de efectivos de otras áreas en plena campaña de incendios.