Un centenar de ucranianos marchan en A Coruña por el Día de la Independencia de su país

Marcha solidaria en A Coruña por el Día de la Independencia de Ucrania Quincemil

Un centenar de ucranianos se reunieron este domingo en la coraza del Orzán para conmemorar el 34º aniversario del Día de la Independencia de su país.

Convocados por la Asociación Galega de Axuda á Ucraína (AGA-Ucraína), los participantes marcharon bajo el lema Camina con nosotros por la libertad, portando dos pancartas en las que se podía leer "Gracias" y "A Coruña".

La movilización avanzó hasta la explanada del Playa Club, donde se llevó a cabo la lectura de un manifiesto en apoyo a la libertad y al derecho internacional.

Durante el recorrido, los asistentes corearon consignas como "Rusia imperialista, estado terrorista", en alusión a la invasión que el país sufre desde 2022.

Desde la organización subrayaron la importancia de la jornada, que definieron como "algo más que un acto conmemorativo". "Es una afirmación pública de apoyo a la libertad, al derecho internacional y a un pueblo que resiste", recordaron los portavoces de AGA-Ucraína.

El evento del domingo se sumó a las actividades celebradas el día anterior, cuando la comunidad ucraniana en A Coruña conmemoró también el Día de la Bandera nacional.