El joven al que buscaban este sábado en A Coruña aparece sano y salvo en Pontevedra
El operativo de búsqueda ha quedado suspendido a primera hora de este mediodía, después de que la Policía Nacional confirmara que el coven se encotraba en otra provincia
El joven veinteañero al que buscaban esta mañana en aguas de A Coruña ha aparecido este mediodía en Pontevedra, sano y salvo.
El operativo de búsqueda que buscaba al desaparecido quedó suspendido a eso de las 13:30 horas de este sábado, al informar la Policía Nacional de que este se encontraba en la provincia vecina.
La familia había denunciado hoy su desaparición, al no tener noticias de él desde este viernes al mediodía. Sospechaban que podría haber desaparecido en la zona de la cala de San Roque, por donde solía salir a nadar casi a diario.
Finalmente, todo quedó en un susto y el joven, mayor de edad, podrá volver a su casa en A Coruña en cuestión de horas.
Por su parte, el equipo de búsqueda se ha retirado al recibir esta noticia, después de desplegar el helicóptero Helimer 402, la embarcación Salvamar Betelgeuse, efectivos de Bomberos de A Coruña y agentes de la Policía Local y Nacional.