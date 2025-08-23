Detenida una mujer en Carballo (A Coruña) por once delitos de incendio forestal

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña, en colaboración con otras unidades, ha detenido a una mujer como presunta autora de once delitos de incendio forestal en el marco de la operación Monte Fumeiro.

La investigación se inició tras el incendio ocurrido el pasado 10 de julio en la parroquia de Entrecruces, en Carballo. En las semanas posteriores, entre el 31 de julio y el 19 de agosto, se registraron otros diez fuegos en la misma zona, concretamente los días 31 de julio, 5, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18 y 19 de agosto.

Gracias a la rápida intervención de los servicios de extinción, los incendios fueron de escasa magnitud y no alcanzaron consecuencias graves. No obstante, obligaron a mantener una vigilancia permanente en la zona, con la consecuente redistribución de efectivos de otras áreas en plena campaña de incendios.

Tras una intensa labor de investigación, la Guardia Civil consiguió identificar a la presunta autora, que fue detenida y puesta a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Carballo junto con las diligencias instruidas.

La Guardia Civil ha recordado la gravedad de este tipo de delitos, que tienen un fuerte impacto ambiental, destruyen ecosistemas y ponen en riesgo tanto a las personas como a sus propiedades. Además, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que colabore en la protección de los montes gallegos.

En este sentido, recuerdan que la prevención y la implicación ciudadana son claves para combatir los incendios forestales. Ante cualquier actividad sospechosa o información relevante, se insta a contactar con la Guardia Civil a través del teléfono 062 o por cualquiera de los canales de denuncia habilitados.