Segundo incendio forestal de la tarde en A Coruña, esta vez junto a la Tercera Ronda

Nuevo incendio forestal en A Coruña, el segundo de la tarde, ahora cerca de la Tercera Ronda @EloyTP

A pocos metros de la Tercera Ronda, en el lugar de As Rañas, un nuevo foco de incendio se ha originado a última hora de la tarde en A Coruña.

Se trata del segundo fuego forestal que se declara en la ciudad herculina en el día de hoy. El primero, aunque en el municipio de Arteixo, se encontraba en el límite de ambos ayuntamientos, visible desde el barrio de Novo Mesoiro y el Polígono de Pocomaco.

El de esta tarde a las 19:30 horas, afecta a la zona de As Rañas, situado a muy pocos metros de una de las arterias principales de la ciudad. Bomberos Coruña ya se ha trasladado a la zona para tratar de contenerlo.

Por su parte, el de Pastoriza, se dio por estabilizado a eso de las 16:45 horas de esta tarde, aunque los efectivos de la Xunta permanecen en la zona hasta darlo por controlado.

