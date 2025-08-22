El crucero Mein Schiff detiene su salida de A Coruña para evacuar a una pasajera indispuesta

El crucero Mein Schiff 2 se vio obligado a detener, este jueves, su salida del puerto de A Coruña a la altura de la Casa de los Peces debido a la indisposición de una pasajera.

El Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Fisterra recibió el aviso sobre las 11:43 de la mañana, informando de que una mujer española de 36 años presentaba síntomas de estar sufriendo un ictus. En ese momento, el barco se encontraba a 66 millas del aeropuerto de Alvedro.

El centro de coordinación movilizó al Helimer 402, que trasladó a la pasajera al aeropuerto de Alvedro, donde la esperaba una ambulancia para ser evacuada al Complexo Hospitalario de A Coruña (Chuac). La estampa del crucero detenido en pleno centro de la ciudad sorprendió a los viandantes que paseaban por el paseo marítimo.

También, durante la jornada del jueves, el helicóptero Helimer 402 también se movilizó para evacuar a un pasajero británico del crucero Ventura cuando navegaba frente a la costa de Galicia. El barco se encontraba a 22 millas al este de Fisterra. Finalmente, fue trasladado al aeropuerto de Alvedro y, posteriormente, al hospital de referencia en ambulancia.