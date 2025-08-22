A Coruña encara un fin de semana marcado por el sol, aunque con cambios a partir del domingo Miriam García

Penúltimo fin de semana de agosto en A Coruña marcado por el sol y las nubes. La jornada de este viernes arranca con nubes y claros, pero a medida que avance el día el cielo se despejará y el sol será protagonista.

Según MeteoGalicia, las temperaturas se mantendrán en valores habituales para estas fechas, con máximas de 24 grados y mínimas de 16.

El sábado continuará la tónica de estabilidad, con más calor durante el día —hasta 26 grados—, aunque las mínimas descenderán a 11.

El domingo, en cambio, el tiempo dará un giro: los cielos permanecerán cubiertos y las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 23 grados, un anticipo de las lluvias que llegan la próxima semana. La calidad del aire también empeorará, pasando de favorable a regular.