Los nuevos ascensores de O Castrillón en A Coruña sufren una nueva avería tras casi un mes de uso

Uno de los ascensores que conectan Pintor Villar Chao con Juan Montes volvió a quedar fuera de servicio este jueves, apenas un mes después de su reapertura. Esta es la segunda avería desde que los dispositivos fueron puestos en marcha el pasado 13 de julio para mejorar la movilidad en los barrios de O Castrillón, A Gaiteira y Os Castros.

Fuentes municipales confirmaron la incidencia y aseguraron que se trata de "un detalle menor" que está siendo reparado, con la previsión de que mañana vuelva a estar operativo.

En concreto, los ascensores están situados entre las calles Pintor Villar Chao y Juan Montes y dan servicio a los barrios de A Gaiteira, O Castrillón y Os Castros.

La geografía del propio barrio, con numerosas cuestas, dificulta la accesibilidad. En este caso, la actuación conecta mediante transporte vertical con estos ascensores la avenida de Oza con O Castrillón. El presupuesto ha sido de 430.000 euros financiados con fondos Next Generation.