Miño (A Coruña) destinará más de 100.000 euros a mejorar la cubierta del pabellón municipal

El Concello de Miño ha sacado a contratación en el perfil del contratante municipal el proyecto de mejora de la cubierta del pabellón municipal Juan Tenreiro, una actuación que cuenta con un presupuesto total de 107.000 euros y que cuenta con una subvención de 60.000 euros de la Xunta de Galicia.

La actuación incluye, por un lado, la sustitución de la cubierta actual, tanto la de la zona general como la del acceso a graderíos.

Con esta renovación se consigue, además de mejorar la eficiencia energética de la instalación, una mejora de las condiciones actuales ya que, hoy en día y debido al paso del tiempo, la cubierta presenta una serie de patologías por filtraciones de agua.

Además, se sustituirán las luminarias existentes por otras más eficientes energéticamente, de tipo LED.

El plazo para presentar ofertas por parte de las empresas interesadas finalizará el próximo 5 de septiembre.