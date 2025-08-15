Los bomberos de A Coruña abren un domicilio para rescatar a su morador

Los bomberos de A Coruña han intervenido esta madrugada, a las 6:51, en una apertura forzada en la calle Marina Nieto Álvarez.

En concreto, los profesionales fueron requeridos por el 091 para facilitar el acceso a una vivienda dado que la persona moradora no respondía a las llamadas de sus allegados, lo que hizo levantar un estado de preocupación.

Tras acceder, fue localizada en su interior y trasladada al centro hospitalario por parte de personal del 061.

Esta incidencia no fue la única que atendieron los bomberos de A Coruña, que tuvieron que trabajar para extinguir el tercer incendio forestal en una semana en el Monte de San Pedro pasadas las 20:39.

Además, a las 19:29 tuvieron que limpiar unos 50 metros de calzada por una mancha de aceite de origen desconocido, que provocó la caída accidental de un motorista, en la Avenida do Porto.