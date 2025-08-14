Arteixo (A Coruña) retira 40 carabelas portuguesas de la playa de Sabón

Los equipos de salvamento del Concello de Arteixo retiraron más de 40 ejemplares de carabelas portuguesas en la playa de Sabón. Ante esta situación, el ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que evite tocarlas "aunque parezcan muertas".

Las carabelas portuguesas comenzaron a llegar a los arenales del área de A Coruña y Ferrol a finales de la semana pasada. Esto ha llevado a los ayuntamientos a pedir a los bañistas que extremen la precaución, ya que su picadura es dolorosa y puede provocar inflamación y mareos.

Precisamente, los socorristas de A Coruña notificaron ayer miércoles varias picaduras en las playas de Orzán y Riazor. El ayuntamiento ha pedido precaución y ha explicado que, en caso de que llegasen de forma masiva a los arenales, se izaría la bandera roja.

La semana pasada en plena ola de calor y con las playas llenas en A Coruña, se retiraron unos 25 ejemplares, que subieron hasta los 150 hasta el lunes, la mayor parte en la playa de Riazor.

¿Qué hacer si te pica una carabela portuguesa?

La picadura de las carabelas portuguesas puede ser dolorosa y provocar el enrojecimiento de la piel, descamación y fiebre. La Consellería de Sanidade recomienda, en caso de sufrir una picadura de estas "falsas medusas", salir del agua y eliminar los posibles tentáculos sin tocarlos con las manos.

"Es muy importante que en ningún momento se rasque o friegue la zona afectada, ni que se empleen toallas o arena para limpiar la herida, ya que esta presión podría aumentar la liberación de veneno", señala el Sergas.

El segundo paso a seguir será "lavar la zona afectada con agua de mar limpia, comprobando previamente que ese agua no tenga fragmentos de tentáculos". A este respecto apunta que "nunca se debe lavar la zona con agua dulce".

El siguiente paso es aplicar frío sobre la zona de la picadura mediante una bolsa de plástico con hielo", que se dejará unos 15 minutos para evitar "que el veneno pase al riego sanguíneo". A continuación, se aplicará "tintura de yodo para evitar posibles infecciones".