A Coruña recibe 16 ofertas para los 23 puestos el mercado de San Agustín

El proceso de adjudicación de los puestos del mercado de San Agustín sigue su curso. El ayuntamiento ha recibido un total de 16 ofertas para ocupar los 23 puestos que ofrecidos, según han confirmado fuentes municipales.

La mayoría de estas ofertas son de personas que ya ocupaban temporalmente los puestos, lo que implicaría consolidar su situación y afianzarla en este entorno.

A Coruña pretende abrir a la vuelta del verano un nuevo plazo para tratar de cubrir las siete plazas restantes, de tal forma que se consiga una ocupación del 100% en esta superficie.

Las condiciones ofertadas hasta la fecha son de una duración de 15 años, con posibilidad de prórroga por 10 años más. El proceso tuvo que suspenderse debido a que las medidas de los planos no se correspondían con las ofertadas, con el objetivo de dar mayor seguridad jurídica.

Los puestos ofertados ocupan la zona central, frente y lateral del mercado. Antes se adjudicaron los puestos del exterior de la plaza de Abastos.