Inés Rey, sobre el uso del agua en el área de A Coruña: "Nunca vimos un consumo tan elevado"

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha explicado esta mañana al término de la Junta de Gobierno Local la situación con respecto al agua tras la alerta lanzada a cuatro municipios recomendando que se reduzca el consumo tras ser detectado un exceso de consumo. "Nunca se habían producido estos consumos tan elevados", ha señalado la regidora.

"No hay problema con el embalse porque está al 82% pero sí se detectó un consumo más elevado que otros años. Emalcsa ha revisado a qué se podía deber y mantenido reuniones con Bergondo, Oleiros, Cambre y Sada para que extremen el consumo por si se viera afectado el suministro y que hagan las campañas de concienciación", explicó.

La primera edil incidió además en las infraestructuras. "Hay que revisar las redes por si hubiera alguna fuga en sus instalaciones. Esto es una recomendación, controlar los consumos con la debida responsabilidad y prevención que hay que hacer en estos casos. En cuanto al estado de las infraestructuras, si se detecta alguna cuestión que haya que arreglar, les hemos pasado un borrador de convenio para atender las necesidades estructurales que puedan tener y evitar esos picos de consumo tan elevados en determinadas épocas".

A Coruña no tiene previsto restringir

Con respecto a si se tomarán medidas en A Coruña, Inés Rey ha insistido en que no está previsto: "No contemplamos ninguna, el embalse está al 82%. Hay que hacer un consumo responsable de los recursos hídricos como recomendamos todo el año"

"Hacemos un gran esfuerzo renovando kilómetros de tuberías, renovando el saneamiento, y por eso tenemos unos datos óptimos en cuanto a consumo que además ha hecho que se reduzca el porcentaje de fugas de manera notable. Es mucha la red que tenemos, cada año se hace un esfuerzo importante", añadió Inés Rey

Las causas del aumento de consumo

Sobre la situación, la alcaldesa dijo que "nunca se habían producido estos consumos tan elevados, lo que pedimos son consumos responsables y hacemos recomendaciones, pero luego cada uno decide, nosotros en autonomía local no nos metemos".

En cuanto a las causas, en un primer momento se orientó hacia el aumento de la población. "Eso se nota, la presión del agua en noviembre no es igual a la de agosto, pero no es tanto por eso, nunca vimos un consumo tan elevado, y la población flotante de estos ayuntamientos es estable. Todos los años la gente veranea, va a su segunda residencia, aumenta la población y aumenta el consumo de agua, pero este año es excesivo para la cantidad de gente. Nos reunimos con ellos y analizamos si hay alguna industria con alguna fuga", manifestó.

Con respecto a la necesidad de renovar otras infraestructuras, Inés Rey dijo que "A Coruña no tiene que asumir costes. Podemos echar una mano o hacer una obra por encargo de ellos, pero con cargo a los distintos ayuntamientos".