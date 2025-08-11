Un herido en A Coruña por un incendio en una vivienda causado por un patinete eléctrico

El pasado domingo por la tarde los bomberos de A Coruña tuvieron que intervenir en un incendio en la primera planta de un piso situado en la calle Agra Bragua, provocado por la explosión de un patinete eléctrico.

El incidente tuvo lugar sobre las 19:07 de la tarde y según los bomberos el patinete se encontraba en el pasillo sin estar enchufado a la red eléctrica. Ante la rápida propagación del fuego, las dos personas ocupantes de la vivienda tuvieron que saltar por una ventana a la calle, una de ellas presentaba heridas en una pierna y tuvo que ser trasladada al Chuac por una ambulancia del 061.

Por su parte, el equipo de bomberos desplazado hasta el lugar, accedió a la vivienda por la ventana de la fachada a través de una autoescala articulada de 30 metros. La extinción del fuego se llevó a cabo con agua a presión pulverizada y luego se procedió a realizar ventilación con dos aparatos de presión positiva para evacuar el humo del interior del inmueble.

Finalmente, consiguieron extinguir el fuego y el piso presenta daños por humo, pero no estructurales. En la operación participaron la Policía Local, que ayudó a regular el tráfico en la zona y técnicos de Emerxencias Sanitarias.