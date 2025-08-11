Un conductor atropella de madrugada en O Portiño, en A Coruña, a un jabalí

Este domingo por la noche el conductor de un vehículo que circulaba por O Portiño atropelló a un jabalí que se encontraba por la zona acompañado de una jauría. El animal falleció tras el impacto y sus restos fueron retirados esta mañana por los servicios de limpieza municipales.

Por suerte, el conductor no sufrió ningún daño personal, por lo que no necesitó asistencia sanitaria. En cambio, sí que se causaron daños en la carrocería del coche.

El conductor se encontraba circulando pasada la medianoche por la carretera cuando fue sorprendido por una manada de jabalíes que se cruzaron en su camino por la carretera y terminó impactando con uno de los animales.

La Policía Local se desplazó hasta el lugar y el resto de la jauría fue acompañada fuera del núcleo urbano de la ciudad.