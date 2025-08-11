¿Cuándo es la Batalla Naval de A Coruña?

La Batalla Naval de A Coruña supone el ecuador de las Fiestas de María Pita, que llenan de música y actividades culturales la ciudad durante todo el mes de agosto. Este año el festival de fuegos artificiales tendrá lugar el viernes, 15 de agosto a las 23:30 horas.

El cielo coruñés volverá a iluminarse un año más con el espectáculo pirotécnico que representa el enfrentamiento bélico entre Isabel II de Inglaterra y Felipe II frente a las costas coruñeses en 1589, cuando A Coruña vivió un asedio por parte de la armada inglesa con el pirata Drake al mando. Fue en esta batalla en la que la ciudad, liderada por María Pita, se libró de la invasión inglesa.

El espectáculo, que se desarrollará desde Las Esclavas —que representa la defensa coruñesa— y la finca de los Mariño —que simboliza a los ingleses—, abarcando así toda la zona de playas de Riazor a Orzán y Matadero, tendrá una duración de 20 minutos.

En base a la información recogida en el pliego de la licitación publicada por el IMCE, está previsto utilizar un mínimo de 3.800 unidades de pirotecnia con cerca de 650 kilogramos de materia explosiva. El contrato de este servicio cuenta con un presupuesto base de 70.000 euros.

A Coruña, una ciudad de fiestas

Las Fiestas de María Pita continúan desenvolviendo su programación y a partir de este martes se desplazarán del centro de la ciudad a los diferentes barrios que conforman A Coruña, empezando por el ciclo Cascarillarte, que arranca este martes en el Campo da Leña y las fiestas del barrio de A Gaiteira del 15 al 17 de agosto, que contarán con la actuación de Sés.

Tras este el festival Noroeste Estrella Galicia, el ciclo Noites de María Pita continúa en las próximas semanas. Este lunes 11 con el espectáculo Rock en Familia. El martes se realizará un homenaje a Sito Sedes con Los Satélites y el miércoles 13 subirá al escenario Uxía en una actuación con múltiples invitados.

Además, el jueves 14 se celebrará en la plaza Locos por la Música con Nacha Pop, Cómplices, No me pises que llevo chanclas, Melocos, Javier Ojeda (Danza Invisible), Soraya, La Poptelera y DJ Cherry Coke. El ciclo se cerrará con las actuaciones de Coti el domingo 17 y Vega el lunes 25.