Policía Nacional. Imagen de archivo.

Policía Nacional. Imagen de archivo.

Ofrecido por:

A Coruña

La Policía Nacional investiga un robo en una mercería de la plaza de Lugo, en A Coruña

Los agentes acudieron al lugar de madrugada tras recibir el aviso de que el escaparate estaba fracturado

Más noticias: Una veintena de coches amanecen en A Coruña con los cristales reventados frente a la Domus

Publicada

La Policía Nacional está investigando un robo en un negocio del centro de A Coruña producido en la madrugada del jueves a este viernes. 

Coche de la Policía Nacional, en una imagen de archivo. Policía Nacional

El suceso se produjo en una mercería de la plaza de Lugo y los agentes recibieron el aviso en torno a las 03:00 horas.

Un particular fue quien dio la voz de alarma al ver el escaparate del local fracturado. Por el momento no consta denuncia, aunque la Policía ha iniciado ya los trámites correspondientes.