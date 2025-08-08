Ofrecido por:
La Policía Nacional investiga un robo en una mercería de la plaza de Lugo, en A Coruña
Los agentes acudieron al lugar de madrugada tras recibir el aviso de que el escaparate estaba fracturado
La Policía Nacional está investigando un robo en un negocio del centro de A Coruña producido en la madrugada del jueves a este viernes.
El suceso se produjo en una mercería de la plaza de Lugo y los agentes recibieron el aviso en torno a las 03:00 horas.
Un particular fue quien dio la voz de alarma al ver el escaparate del local fracturado. Por el momento no consta denuncia, aunque la Policía ha iniciado ya los trámites correspondientes.