La Policía Nacional investiga un robo en una mercería de la plaza de Lugo, en A Coruña

La Policía Nacional está investigando un robo en un negocio del centro de A Coruña producido en la madrugada del jueves a este viernes.

El suceso se produjo en una mercería de la plaza de Lugo y los agentes recibieron el aviso en torno a las 03:00 horas.

Un particular fue quien dio la voz de alarma al ver el escaparate del local fracturado. Por el momento no consta denuncia, aunque la Policía ha iniciado ya los trámites correspondientes.