Un investigado en A Coruña por conducir con un carné falso de Serbia

Un hombre ha sido investigado en A Coruña por conducir con un carné falso de la República de Serbia. El varón, además, no tenía permiso de conducir, motivo por el que ya había sido condenado en 2023.

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil de Galicia investigó a este conductor residente en España por un presunto delito de falsedad documental y otro de conducir sin haber obtenido nunca un permiso de conducción.

La investigación se inició el pasado 26 de julio, cuando agentes del Destacamento de Tráfico de A Coruña lo identificaron por una infracción de seguridad vial. El individuo se identificó con un permiso de conducción de la República de Serbia, que contenía sus datos personales y su fotografía.

Ante las dudas sobre la autenticidad del documento, los agentes lo intervinieron y lo remitieron al GIAT para su análisis. Tras una investigación detallada y varios informes periciales, se confirmó que el permiso de conducir serbio era falso.

La investigación ha revelado que el implicado se había identificado previamente ante la administración con este documento falso en otras ocasiones, para evadir responsabilidades por diferentes infracciones de tráfico. El hombre, además, había sido condenado en 2023 por carecer de permiso de conducción.



La Guardia Civil recuerda que conducir sin haber obtenido nunca un permiso o licencia es un delito tipificado en el artículo 384 del Código Penal, que puede ser castigado con penas de prisión, multas o trabajos en beneficio de la comunidad. El GIAT, entre otras misiones, se encarga de investigar fraudes relacionados con permisos de conducción y documentación de vehículos.

El investigado, además de enfrentarse a este proceso penal, también se expone a las sanciones administrativas correspondientes por las infracciones de seguridad vial cometidas.