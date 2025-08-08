Desarticulado en A Coruña y Madrid un entramado que defraudó 7,7 millones a pequeños inversores

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en A Coruña y Madrid un entramado empresarial que, presuntamente, defraudó 7,7 millones de euros a pequeños inversores particulares. Un total de seis personas fueron detenidas por captar fondos bajo un modelo de inversión fraudulento de micromecenazgo a través de restaurantes y viviendas de alquiler vacacional.

La Policía Nacional señala en un comunicado que han localizado a 63 víctimas, aunque se estima que la cifra de personas afectadas podría ascender a unas 800. Esta estructura criminal también habría defraudado a la Tesorería General de la Seguridad Social más de un millón de euros.

La investigación comenzó en 2024 cuando agentes de la UDEF tuvieron conocimiento de la existencia de varias personas que al parecer habrían sufrido un fraude de inversión mediante crowdfunding.

Los responsables del grupo captaban fondos de pequeños inversores a través de anuncios en redes sociales y en los propios locales, prometiendo altas rentabilidades por su participación en nuevos restaurantes o en viviendas de alquiler vacacional.

Los beneficios prometidos, sin embargo, "rara vez llegaban a materializarse", y las víctimas eran recolocadas en proyectos distintos o recibían continuas evasivas. Para reforzar la confianza, se presentaba a las víctimas un modelo de negocio falseado, con métricas manipuladas y proyecciones alejadas de la realidad.

Más de 40 cuentas bancarias

Los investigadores constataron que las aportaciones económicas apenas se destinaban a las inversiones comprometidas y que muchos proyectos eran abandonados poco tiempo después debido, supuestamente a fracasos empresariales. La operativa incluía el movimiento constante de fondos entre más de 40 cuentas bancarias del grupo para dificultar su trazabilidad, siendo el capital finalmente desviado a gastos personales del principal investigado.

La investigación ha permitido detectar que el volumen de lo defraudado en las inversiones de los particulares asciende a 7.700.000 euros entre los años 2022 y 2024. Además, se ha acreditado un fraude contra la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 1.011.612 euros, cometido mediante el uso de testaferros y el impago deliberado de obligaciones laborales y fiscales.

La Policía Nacional realizó un operativo simultáneo en A Coruña y Madrid en el que se ha detenido a seis personas –A Coruña (3) y Madrid (3)- y se han practicado tres registros en la ciudad gallega en los que se han intervenido documentación relevante para la investigación, varios teléfonos móviles, un ordenador portátil y un turismo. Asimismo, se han bloqueado doce cuentas bancarias y un inmueble valorado en 60.000 euros.