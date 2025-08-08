A Coruña destina casi medio millón de euros a renovar la zona de A Silva

El núcleo de A Silva, en A Coruña, afronta la parte final de las obras de la nueva zona de ocio infantil, situada en la parte trasera del Centro Cívico del barrio. Se trata de una de las principales demandas vecinales, que reclamaban un espacio de recreo seguro y adaptado para niños y niñas, tal y como ha explicado el consistorio en nota de prensa.

El proyecto actuó sobre cerca de 800 metros cuadrados de una parcela que hasta ahora carecía de uso. Incluye una amplia variedad de equipamientos: un columpio, una estructura de agilidad, cubos de juego y un carrusel inclusivo similar al instalado en el parque de Méndez Núñez.

El área está concebida para edades de 3 a 12 años y cuenta con juegos adaptados para niños y niñas con movilidad reducida, consolidando el compromiso municipal con la inclusión.

La instalación se completa con una pista multideporte apta para fútbol sala y baloncesto, dotada de vallado perimetral y red de protección para evitar la salida de balones. Además, se ha creado un nuevo recorrido accesible que conecta con el centro social, así como nuevas zonas verdes con jardineras, cinco arces como barrera vegetal, bancos, papeleras y una fuente adaptada a personas usuarias de silla de ruedas. En total, la inversión en esta actuación asciende a 385.227 euros.

La inversión se completa con la repavimentación de Silva de Arriba, entre Cances, A Silva y la calle Alcalde Jaime Hervada, y de la calle Benela, que conecta con el núcleo desde la Avenida Finisterre. Esta obra, con un presupuesto de 83.516,74 euros, ha mejorado el firme, el drenaje y la accesibilidad, renovando aceras en mal estado, limpiando márgenes y acondicionando el entorno.

En total, entre la nueva zona de ocio y la repavimentación, la inversión en el núcleo de A Silva asciende a casi medio millón de euros, renovando más de 2.500 metros cuadrados de superficie y reforzando los servicios e infraestructuras del barrio.