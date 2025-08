Paderne (A Coruña) prohíbe usar el agua para llenar piscinas o lavar coches

El Concello de Paderne ha prohibido el uso del agua para llenar piscinas o lavar los coches. Así lo ha informado este martes a través de un comunicado en el que explica que tras analizar los datos de julio, se ha detectado un consumo que "no se corresponde con las necesidades básicas de los hogares".

El ayuntamiento, por tanto, prohíbe "acciones domésticas que repercutan en un excesivo consumo de agua" tras detectar un "elevado caudal" durante el mes pasado.

"Cos datos extraídos durante o pasado mes concluímos que non se corresponde coas necesidades básicas dos fogares, polo que nos vemos na obriga de prohibir situacións dentro do ámbito do regadío, o lavado de coches ou o enchido de piscinas", señala el alcalde del municipio, Sergio Platas.

El Concello de Paderne, al mismo tiempo, ha recordado que ante el aviso de temperaturas elevadas previstas para esta semana "no se debe malgastar un bien tan preciado como el agua". "O nos veremos en la obligación de emprender medidas más drásticas que una mera prohibición", advierte el ayuntamiento en el comunicado.