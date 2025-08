Rosa Cedrón emociona a A Coruña con su pregón: "Que el espíritu de María Pita siga vivo"

Rosa Cedrón tuvo el honor de pronunciar el pregón de las Fiestas de María Pita 2025. La cantante lucense, pero coruñesa de adopción, emocionó a la ciudad con sus palabras y su angelical voz.

"É para min unha honra difícil de describir con palabras o feito de estar hoxe aquí diante de vós, nesta praza que leva o nome dunha muller valente, símbolo de resistencia e orgullo, María Pita, neste lugar que me viu crecer como persoa e como artista, onde a música se converte en vida e onde cada pedra agocha unha historia que espera ser contada", comenzó Rosa Cedrón desde el balcón municipal.

"Para min, A Coruña non é só un lugar no mapa. É unha patria íntima, un símbolo, un faro que endexamais se apaga", añadió.

Rosa Cedrón compartió sus profundos vínculos vitales y artísticos con la ciudad, recordando sus inicios en la Orquesta de Cámara y la Banda Municipal de Música.

También mencionó en su discurso a grandes figuras coruñesas de la música como Marcial del Adalid, Pascual Veiga, Canuto Berea, Xosé Baldomir, Castro Chané, Pablo Sarasate, Andrés Gaos, María Luisa Nache o Luar na Lubre, agrupación en la que participó y de la que dijo: "Que incrible foi vivir con vós aquel momento tan poderoso do folk galego no que as portas do mundo enteiro abríronse ás nosas músicas".

Además, Rosa Cedrón quiso agradecer el trabajo de la Orquesta Sinfónica de Galicia, "un dos proxectos sinfónicos máis admirados de Europa que converteu A Coruña nun centro de referencia internacional", y de la Orquesta de Cámara Galega, "un proxecto de gran calidade consolidada ao longo dos últimos 30 anos". También recordó con cariño a Sito Sedes y Xoán Eiriz.

Finalmente, agradeció a la ciudad de A Coruña por todas las experiencias vitales que allí vivió: "Quero darlle as grazas á Coruña, esta cidade que me acolleu sendo unha nena e que me acompañou en cada paso da miña vida".

Cientos de personas la aplaudían desde abajo y se emocionaron con ella al escucharla cantar "Camariñas".

"Aquí medrei, aquí estudei, aquí fixen música, aquí chorei e rin, e aquí comecei a soñar e forxar o que acabaría sendo o meu camiño na vida grazas a quen me abriu portas que nunca imaxinei que se abrirían", concluyó.

El concierto de apertura está protagonizado por Baiuca, que pndrá ritmo y energía a la noche inaugural de las Noites de María Pita. Las actividades continuarán con grandes nombres como Bonnie Tyler, Marina Reche, Los Sirex y Los Rebeldes, prometiendo un agosto lleno de música y cultura en A Coruña.