A Coruña estrena Plan de Barrios con un presupuesto de 125 millones de euros

A Coruña tiene nuevo Plan Municipal de Barrios. Este lunes, la alcaldesa Inés Rey ha presentado en María Pita un documento que recoge actuaciones en todos los distritos de la ciudad con un presupuesto total que asciende hasta los 125 millones de euros y actuaciones enmarcadas en cinco áreas.

El plan parte del presupuesto aprobado este año y, aunque las actuaciones se llevarán a cabo en su primera fase hasta abril del 2027, está planteado como un escrito abierto y susceptible de cambios. Por el momento hay recogidas más de 330 actuaciones enmarcadas en cinco ámbitos.

Los ámbitos de actuación del Plan de Barrios

Las tareas de urbanización y regeneración urbana ocupan el ámbito con mayor presupuesto; un total de 45 millones de euros. Aquí se enmarcan trabajos para mejorar la accesibilidad y eliminar barreras arquitectónicas.

Le siguen las actuaciones en equipamientos y dotaciones públicas, con 28 millones de euros para mejorar centros cívicos, instalaciones deportivas y culturales y construcción de nuevas infraestructuras. Algo menos, 25 millones de euros, tendrán los trabajos relativos a las infraestructuras y la renovación urbana transversal con servicios como la iluminación o el pavimento.

La reformulación de plazas, zonas peatonales e itinerarios para peatones y bicicletas entran en los planes de mejora de espacios públicos y movilidad sostenible con un presupuesto de 15 millones de euros. Por otra parte, las actuaciones relativas a parques infantiles y zonas verdes suman 12 millones de euros.

Os Mallos, Agra do Orzán y Monte Alto concentran la renovación de espacios públicos

Por barrios, los de Os Mallos, Agra do Orzán y Monte Alto son los que tendrán un mayor volumen de actuaciones relativas a la urbanización y renovación de espacios públicos.

De hecho, el distrito 4 —que incluye Os Mallos, el entorno de la estación de ferrocarril o el parque de Santa Margarita— es el que se lleva una partida mayor del presupuesto. A esta zona se destinarán 26.572.744,77 euros con obras como la mejora en infraestructuras para la intermodalidad o la continuación de la ronda peatonal en la Sagrada Familia.

El distrito 2 —con Monte Alto o Adormideras— tiene actuaciones como la reforma del mercado del barrio o trabajos de conservación en la Domus que ascienden a un valor de 19.826.185,32 euros. En el distrito 6 se destinarán 6.415.695,95 euros a acciones como las que se llevarán a cabo en el parque del Observatorio o la mejora del área infantil.

En Eirís, Novo Mesoiro y Matogrande se concentrarán las relativas a equipamientos y dotaciones públicas, mientras que en Palavea, Feáns y Elviña se refuerzan las infraestructuras básicas.

Así, Novo Mesoiro tendrá una nueva biblioteca con un aula de informática y un espacio intergeneracional dentro de las acciones recogidas en el distrito 9 con un presupuesto de 7.506.792,48 euros.

También tendrá nueva aula de informática y biblioteca Palavea. Las actuaciones previstas en el distrito 8 suman 12.854.837,48 euros y también incluyen la construcción de un parque infantil cubierto en Xuxán o la construcción de viviendas protegidas en la parcela Z37 de este mismo barrio.

Obras como las del mercado de Santa Lucía o la reforma de la plaza del Tebeo y las mejoras de accesibilidad en Alfonso Molina entran en las actuaciones del distrito 3 por 15.266.838,22 euros.

También superan los 10 millones las intervenciones previstas en el distrito 7. Con una partida de 10.593.369 se rehabilitará el Barrio das Flores y se actuará en colegios y escuelas infantiles.

La zona centro y Ensanche tendrá intervenciones centradas en la mejora del espacio urbano desde el punto de vista de la sostenibilidad. Ejemplo de ellos son actuaciones del distrito 1 como la restauración de la plaza de Azcárraga o la de Santa Bárbara, así como las obras de los Cantones. En total suman 14.670.884,11 euros.

Por otra parte, dentro del distrito 10, se contempla la humanización entre la calle Newton y la avenida de Finisterre y se mejorará el espacio verde de Bens. En estas zonas el presupuesto suma 3.622.266,43 euros.

Sobre el documento, Rey reiteró que se trata de un escrito abierto "construido a partir das análises dos equipos municipais e as achegas e demandas que fomos recollendo nos encontros coas asociacións veciñais, os colectivos culturais, deportivos e sociais e o traballo dos concelleiros. Ese é o modelo que defendemos, un modelo baseado no diálogo e no contacto permanente cos cidadáns".

Para el próximo mes de septiembre está previsto que se inicie una ronda de encuentros para presentar los detalles del plan a cada barrio.