A Coruña celebra 20 años de matrimonio igualitario con un acto en María Pita.

Este 2025 se celebran dos décadas de matrimonio igualitario en España. Hace 20 años que se aprobó la ley que permitía las bodas entre personas del mismo sexo y, para conmemorarlo, este martes ha tenido lugar en el Concello de A Coruña un acto con algunas de las primeras parejas homosexuales que se casaron en la ciudad.

El salón de plenos de María Pita fue el escenario donde se recibió a dos parejas que representaron este hito histórico. También estuvieron presentes representantes del Concello, del Gobierno, de la Xunta y de la Deputación, así como colectivos de vecinos y entidades LGTBI o sindicatos.

En su intervención, la alcaldesa Inés Rey afirmó que este acto "non é só unha celebración. É unha declaración de principios". "Vivimos tempos perigosos. Non todos os discursos son inocentes. E non todas as opinións son inofensivas. Non daremos un paso atrás. Nin nesta cidade, nin nesta institución", añadió.

En este sentido, reivindicó los avances sociales en un momento en el "a igualdade está ameazada e non podemos mirar cara outro lado", en relación con las reclamaciones de la extrema derecha. Rey también hizo un repaso por figuras históricas del colectivo LGTBIQ+ de la ciudad como Elisa y Marcela, las primeras mujeres en casarse en España, o Tomás Fábregas, activista coruñés reconocido por su defensa de las personas con VIH y de los derechos del colectivo.

"A Coruña soubo estar sempre á altura. E non temos intención de deixar de estalo", concluyó la alcaldesa.

La concelleira de Benestar Social, Participación e Igualdade, Nereida Canosa, leyó por su parte la ley 13/2005 que hizo posible el matrimonio igualitario en España. A continuación, la concelleira Noemí Díaz, miembro del gobierno local y que pudo casarse con la nueva normativa, reflexionó sobre su experiencia personal y esta conquista colectiva.

También intervinieron Carmen Marón, exdiputada por A Coruña y una de las parlamentarias que votó a favor de la ley en el Congreso o Mar Barcón, exconcelleira que ofició las primeras bodas homosexuales en A Coruña.

Asimismo, también hablaron las parejas. José Luis Quintela y Marcos Soto fueron los primeros en casarse en María Pita, mientras que Isaac González y José Ramón Veiras fueron los primeros en hacerlo en el salón de sesiones.

Para finalizar, el Coro Cores interpretó El amor, A mi manera y Lay all your love on me.