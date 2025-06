Cuando Chipperfield paseó por As Xubias en A Coruña: un rediseño al ralentí al año de su anuncio

Vista del núcleo marinero de As Xubias de Abaixo desde la avenida de A Pasaxe. Quincemil

Una celebridad de la arquitectura paseó por el núcleo marinero de As Xubias de Abaixo, en A Coruña, hace casi un año: David Chipperfield junto a su esposa, la también arquitecta Evelyn Stern. Allí les acompañó la alcaldesa, Inés Rey, que anunció que el ganador del Pritzker en 2023 iba a dirigir un proyecto de regeneración integral en esta zona de la ría coruñesa.

"Desde el punto de vista profesional, queremos desarrollar este entorno de la forma más responsable posible, combinando arquitectura, urbanismo, medio ambiente y sostenibilidad", avanzó Chipperfield el 8 de julio de 2024.

El proyecto, impulsado por el Concello y el fondo inversor europeo Ginkgo Advisor, comprende la construcción de viviendas en Oza, rehabilitación de casas en As Xubias, creación de espacios públicos y la conexión de Oza con O Burgo a través de una senda peatonal.

Pero en este año transcurrido han tenido más relevancia las discrepancias políticas en torno al proyecto que las actuaciones urbanísticas concretas, que deberá recoger un plan especial del ámbito elaborado por el estudio David Chipperfield Architects. Según ha podido saber Quincemil, este documento está en fase "avanzada".

A la izquierda, valla que cubre la zona donde se derribó la discoteca Pachá en As Xubias de Arriba. Quincemil

Fuentes municipales señalan que equipos técnicos de las áreas de Urbanismo y Planificación estratégica trabajan en la "tramitación" del proyecto "con el objetivo de que en los próximos tres meses” se le dé “un impulso relevante".

"La vida sigue igual"

"Aquí se ha derribado la antigua discoteca Pachá y nada más. La vida sigue igual", comenta Roberto Prado, vecino del enclave marinero que vio cómo las máquinas convertían Pachá en escombros a comienzos de abril pasado.

"Se ve un coche de seguridad haciendo rondas para vigilar las propiedades compradas por el fondo y hace unos dos meses vino el propio Chipperfield a tomar algo en A Toquera [la taberna del lugar] y dar un paseo", añade.

Bañistas entre la ría y las vías del tren en As Xubias de Abaixo. Quincemil

Los vecinos sí han notado algunas "mejoras" en el barrio por iniciativa municipal, como escaleras pintadas en As Xubias de Arriba, limpieza de calles, retirada de malas hierbas y arreglos en la zona infantil, repasa Prado. "Lo demás va para largo. Creo que es lógico que lleve su tiempo".

Alegaciones sin responder

Este y otros vecinos de forma individual o colectiva, así como la plataforma cívica Defensa do Común, han alegado contra el convenio entre el Concello y Ginkgo, que no tardaron en firmarlo ni un mes después de que anunciaran el proyecto a orillas de la ría.

El acuerdo contiene actuaciones y medidas previstas en el ámbito, que posteriormente deben ser detalladas en el plan especial que tendrá que pasar por el Pleno de la Corporación para ser incorporado, si se aprueba, al Plan General de Ordenación Municipal (PGOM). "Estamos en una fase inicial", aclaró en septiembre el portavoz municipal, José Manuel Lage.

Entre las medidas recogidas están la construcción de viviendas en la zona de los antiguos astilleros Valiña, objeto de las alegaciones vecinales respecto a la edificabilidad prevista; la recuperación de casas vacías en As Xubias de Abaixo; y la adquisición por parte del Concello de la propiedad privada del pazo Guyatt y sus jardines para darles uso público.

Casas habitadas en As Xubias de Abaixo. Quincemil

Las alegaciones no han sido respondidas nueve meses después de que se remitiesen, un tiempo en el que el estudio del prestigioso arquitecto británico no ha dejado de trabajar en el plan especial de As Xubias para poder presentarlo.

También cinco estudios de arquitectura de A Coruña (Prieto Patiño, Abraham Castro, Fuertes Penedo, Trespes y Flu-or) han participado en este trabajo mediante la colaboración con Chipperfield en materia de asesoramiento en cuestiones normativas y relacionadas con el territorio y con el debate sobre ideas recogidas en el convenio entre el Concello y Ginkgo.

La postura clave de la oposición

No solo alegaron los vecinos. También lo hicieron los grupos municipales del PP y el BNG, que el pasado verano hicieron valer su mayoría de ediles en el Pleno para aprobar una moción que pedía paralizar el desarrollo urbanístico en As Xubias.

Los nacionalistas se oponen a que el fondo inversor construya en un ámbito según un plan especial sin haberse modificado antes el plan general, lo que reduciría el aprovechamiento de los promotores.

Los populares también pidieron el cambio en el PGOM, calificaron la operación de "pelotazo" y fueron muy críticos con la vinculación como asesora de Isabel Pardo de Vera con Ginkgo, cuando entonces era la directora del Plan Estratégico de A Coruña. La ingeniera renunció a este cargo en octubre y hoy es investigada por la UCO en el marco del caso Koldo que sacude al PSOE por presuntas prácticas corruptas.

La postura del PP y el BNG respecto al proyecto es fundamental para la aprobación del plan especial en el Pleno, donde necesitará mayoría simple (más votos a favor que en contra). Si ambos se oponen cuando sea debatido y votado, la regeneración de As Xubias anunciada hace un año podría quedarse en nada.

De la "opacidad" a la "sostenibilidad"

Nueve meses después de alegar, el PP censura “la misma opacidad y falta de transparencia sobre un convenio que en la práctica supone regalar el desarrollo de un barrio tan singular y con una ubicación privilegiada a un fondo inversor extranjero sin que la oposición tuviera, ni antes ni después, la más mínima información”.

Los populares reprochan que no se paralizase el convenio, como reclamaba la moción aprobada en agosto pasado, ni se respondiesen las alegaciones, al tiempo que denuncian el “conflicto de intereses” que atribuyeron en su día a Pardo de Vera.

Carretera de As Xubias junto al pazo Guyatt. Quincemil

El BNG recuerda que el cambio en el plan general aprobado por el Gobierno local en 2022 fue paralizado antes de darse a conocer el plan de regeneración en As Xubias en 2024. "O fundamental é que a ordenación do bordo litoral sexa harmónica e homoxénea, desde a praia de Oza até a Ponte Pasaxe, salvagardando os valores patrimoniais e paisaxisticos, como o vello núcleo mariñeiro de As Xubias de Abaixo, e cunha edificabilidade sustentábel, en liña coa protección da fachada marítima", defiende la concejal Avia Veira.

El Gobierno local alude al "impulso relevante" que dará el proyecto a corto plazo, pero no precisa cuándo va a difundir la respuesta a las alegaciones que le demanda la oposición.

El plan de Chipperfield en A Pobra

Además del derribo de la antigua discoteca Pachá en abril pasado, el entorno de As Xubias y su plan de transformación no han deparado noticias recientes. Solo en enero se supo, gracias a una publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), que el grupo empresarial portugués Sonae había entrado en la sociedad limitada creada por Ginkgo, Castro de Oza.

Mientras tanto, la Fundación RIA, creada y presidida por David Chipperfield y con sede en Santiago, ha sacado a concurso (con plazo de ofertas abierto hasta agosto) otra intervención urbanística en el litoral gallego: la planificación de la fachada marítima del núcleo urbano de A Pobra do Caramiñal, en la que ha contribuido con financiación la Fundación MOP de la presidenta de Inditex, Marta Ortega.

Chipperfield, que durante parte del año reside en Galicia, también es el autor del diseño de la fachada litoral de Palmeira, en Ribeira (A Coruña), donde se renovó el paseo marítimo y se abrió el espacio público al mar.