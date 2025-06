A Coruña avanza en el plan de conservación del parque de la Torre de Hércules

El parque en el que se encuentra la Torre de Hércules ya es Espacio Natural de Interés Local. Este ENIL será objeto de un plan de conservación lanzado por el Concello de A Coruña en el que la prioridad será la máxima protección del entorno y su disfrute de la ciudadanía.

Según explica el Gobierno municipal, a través de este plan y con la declaración de ENIL se protegerá la biodiversidad y la riqueza ecológica de esta zona; la segunda con esta distinción tras las islas de San Pedro.

La alcaldesa, Inés Rey, detalló que "o Plan de Conservación elaborado polo Concello, que é o documento básico no que se baseou a declaración do ENIL, aumenta o nivel de protección sobre as especies de flora e fauna pero mantén que a contorna da Torre sexa un espazo de uso e goce pola cidadanía”.

Qué se podrá hacer y qué no junto a la Torre de Hércules

Así, habrá zonas prioritarias en las que los usos de gestión ambiental y científicos serán los únicos permitidos. Se mantendrán de todas formas los usos públicos en el paseo, las zonas de descanso, las rutas de senderismo y ciclismo y los accesos al a costa.

El plan del Concello establece una red de senderos acotados, la supresión de carriles secundarios creados con uso espontáneo y acciones para evitar la creación de nuevas sendas.

Sobre las normas para pasear a perros, Inés Rey explicó que "na rede de sendeiros poderase levar a pasear aos cans sempre que se cumpra o previsto na ordenanza de animais: con correa e recollendo as súas deposiciones".

Asimismo, está permitido grabar vídeos y sacar fotografías de manera no profesional y siempre que no se utilicen elementos auxiliares. De utilizarlos, deberán contar con una autorización.

Puntualmente se podrán autorizar otros usos de carácter social, cultural y deportivo, así como actividades educativas o de voluntariado. Estas últimas, como recalcó la alcaldesa, contribuyeron precisamente a la protección de la naturaleza que acompaña a la Torre de Hércules gracias al trabajo del GN Hábitat.

Entre las prohibiciones está pasear a los perros sueltos y su entrada en las playas, acampadas y actividades pirotécnicas, actos vandálicos y pintadas, actividades de supervivencia y paintball, uso de vehículos de motor, aparcar caravanas o el uso de megafonía o altavoces.