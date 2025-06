Detenido el autor del intento de agresión sexual en los baños públicos de Riazor en A Coruña

Un hombre ha sido detenido esta tarde por la Policía Local de A Coruña acusado de ser el responsable del intento de agresión sexual ocurrido el martes en los baños públicos de la playa de Riazor de A Coruña.

Así lo ha confirmado el Director de Seguridad Ciudadana de A Coruña sobre estos hechos en los que la víctima fue una mujer de 32 años y que denunció que un hombre se coló en el aseo femenino, intentó tocarla y se exhibió sexualmente antes de huir.

Unos hechos que generaron alarma entre los coruñeses dado que ocurrieron a plena luz del día en una intensa jornada de sol y calor.

El autor, según la descripción proporcionada a la policía por la mujer, que presentó denuncia formal en la comisaría de Lonzas el mismo día de los hechos, era "un joven de raza negra", que había estado en la playa durante la mañana con un grupo de hombres.

Hechos

"Me tocó el culo y se sacó el pene", contaba este martes todavía conmocionada la mujer de 32 años. Detalló que "después de pasar la mañana en la playa, fui al baño a cambiarme porque tenía que entrar a trabajar". Eran alrededor de las 15:00 horas de la tarde y cuando entró no había más gente.

Contó a su vez que mientras estaba dentro de una de las cabinas escuchó una conversación entre una mujer mayor y un hombre de raza negra en la que la mujer le advertía que el aseo era femenino y él no podía estar allí. A este respecto, la afectada aclaró que éste se excusaba diciendo que en su baño no tenía espejo donde peinarse y que por eso fue al de mujeres. Más tarde se comprobó que no era cierto.

Cuando la mujer mayor abandonó el baño, la joven de 32 años se quedó a solas con este. Fue ahí cuando sucedió : "Intentó tocarme el culo y se sacó el pene, me quedé paralizada", reconoce, aunque acto seguido le gritó que se marchase de allí y le dio un empujón.

Este obedeció, aunque con una expresión de "risa", como si le hiciera algún tipo de gracia la situación, algo que también corroboró otra joven que entró en ese momento al baño y vio cómo la afectada le decía al hombre que se marchase.

Ambas fueron a dar el aviso al puesto de socorristas y fue el personal de salvamento el que dio aviso a las autoridades. La Policía Nacional acudió al lugar unos 15 minutos después y calificó el episodio como un intento de agresión sexual.

La denunciante aseguró "que no conoce de nada ni al varón que la agredió ni a ninguno de los otros", según figura en la denuncia.

A preguntas de los medios, este miércoles la alcaldesa de A Coruña Inés Rey no se ha pronunciado sobre si se aumentará la vigilancia policial en la zona tras el suceso, dado que alegó que "no tiene conocimiento exacto de lo que pasó".

En este sentido, dirigió a los medios a la Subdelegación y Delegación del Gobierno, quienes se han hecho cargo junto a la Policía Nacional de los detalles del caso, lo que ha llevado a la detención del autor de estos hechos.