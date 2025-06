Oleiros (A Coruña) cierra este viernes el plazo para pedir permiso para hacer hogueras en San Juan

El concello de Oleiros recuerda que este viernes, 20 de junio, es el último día para solicitar el permiso que habilita a realizar las hogueras de San Juan en los espacios públicos de la localidad herculina o en fincas y espacios privados.

De esta forma, solo se ha autorizado a hacer las hogueras en los arenales de Santa Cristina, Bastiagueiro, Santa Cruz y Mera. En el resto de playas y calas no está previsto, todo ello con objeto de facilitar la tarea de los servicios de limpieza.

Las personas interesadas podrán empezar el fuego a las 20:00 y tendrá que estar finalizado a las 4:00. El concello pone a disposición en los accesos la madera necesaria.

No se permitirá acceder con material no respetuoso con el medio ambiente como plásticos, maderas no naturales, gomas, muebles, sillas, sofás o similares, ni vidrios.

Las bases estipulan que la persona responsable deberá extinguir completamente el fuego de la hoguera y limpiar el espacio utilizado, dejándolo en la misma situación previa a su llegada.