García Ortiz mantiene en Galicia su inocencia: "Mi permanencia en el puesto es normal"

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, defendió esta mañana poco antes de la clausura de la Escuela de Verano del Ministerio Fiscal en el Pazo de Mariñán en Bergondo (A Coruña) su continuidad en el puesto: "Hace un año, en marzo del año pasado, hubo una actuación impecable de la Fiscalía española, de los fiscales de Madrid".

"Esa actuación pretendía ser de alguna manera manipulada por unas mentiras sobre su actuación profesional y eso provocó que yo recopilara el material de la verdad, material de lo que efectivamente había ocurrido en unas negociaciones de conformidad para defender a estos fiscales, el buen trabajo y la honorabilidad y la profesionalidad de la Fiscalía", añadió.

"Hicimos una nota de prensa bajo mi supervisión y no ha cambiado nada el panorama hasta hoy", incidió. "Mi permanencia en el puesto es normal, la veo dentro de la normalidad. El tránsito procesal ha sido largo, van sucediendo hitos procesales pero eso no tiene por qué llevar a un determinado cambio", sostiene.

García Ortiz también explicó que "la actuación de marzo es una actuación de la institución como fiscal general y como eso hice lo que tenía que hacer, poner de manifiesto la profesionalidad y algo esencial, dar a conocer el derecho a una información veraz y conocer la verdad. Frente a la mentira, el conocimiento de la verdad. Mi permanencia en el cargo es institucionalmente relevante y necesaria para defenderla en cualquier momento procesal".

Respeto máximo

En cuanto a su proceso, manifestó que "a mí me ha llevado a una reflexión, respeto a cualquiera que opine, es un planteamiento que me he hecho y hago todos los días, pero la institución saldrá reforzada".

"No puedo mirar hoy y mañana, sino más adelante. La Fiscalía debe ser fuerte y parecer fuerte, no puede ser que la mentira derrote a un Fiscal General. No podemos estar en este escenario, y creo que con eso protejo a los fiscales".

Un recambio débil si dimite

Para el fiscal general del Estado, su recambio si llegase ahora sería débil. "Si yo no permaneciera en mi puesto, el siguiente iba a ser una figura muy débil en la democracia española y necesitamos una fiscalía fuerte que pueda hacer frente a los desafíos de futuro pero también a defender el lugar en el que nos encontramos", comentó.

Sobre los apoyos, confesó que "me siento arropado por mis compañeros. El gobierno me ha arropado y lo veo dentro de la normalidad. También hay gente que no me apoya y lo veo dentro de la normalidad. Hay gente que no me apoya y es entendible".

Mantiene su inocencia

Su inocencia "es el presupuesto de todo esto. Yo he explicado mi actuación, realizar una nota para desmentir una infamia y en eso todo el tiempo transcurrido no ha cambiado para nada. Por eso debo permanecer en el puesto", concluyó.

Caso Santos Cerdán y PSOE

"No puedo entrar en los pormenores del procedimiento. Mi respeto al juez de instrucción, al Tribunal Supremo es absoluto y máximo. Soy una persona sometida a un proceso judicial", declaró sobre los procesos abiertos contra cargos del PSOE.

"No puedo opinar de nada que ocurre y está judicializado. La Fiscalía tiene un compromiso con la lucha contra la corrupción, estamos poniendo mecanismos y potenciando las especialidades y la lucha anticorrupción. El proceso sigue su curso y las partes tienen sus derechos", dijo.