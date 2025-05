Inés Rey sobre el mercado del alquiler tensionado en A Coruña: "Torpedeamos expectativas vitales"

A Coruña ya es oficialmente la primera ciudad gallega en regular los alquileres, dado que la Xunta esta semana ha dado luz verde a su declaración como zona de mercado residencial tensionado.

Una medida temporal que se alargará tres años. "Estamos torpedeando las expectativas vitales de mucha gente", ha asegurado la alcaldesa Inés Rey esta mañana.

Esta fue su respuesta a preguntas de los medios sobre la situación inmobiliaria de la ciudad herculina y la reciente declaración conseguida, una afirmación a la que añadió que "tal como está el mercado de vivienda no se puede sostener, porque no se puede alquilar, no se puede vivir", dijo, para finalmente hacer un llamamiento urgente a las administraciones a tomar medidas.

La alcaldesa puso el ejemplo en este sentido de la ciudad de Barcelona, que hace un año que es zona de mercado residencial tensionado. Comentó Rey que en la ciudad condal bajaron los alquileres un 6,4% gracias a esta medida, además de que cifró en 2.300 los contratos de alquiler "estables que se mantienen".

También aportó el dato de que en esta ciudad catalana se firmaron en este año unos 780 contratos nuevos de alquiler estando ya en vigor la declaración de mercado tensionado.

"Las cifras avalan que en el primer año de implantación, las bondades de esta medida de carácter temporal beneficiaron tanto a las personas que quieren alquilar como a los propietarios de los inmuebles". expresó.

A quienes se oponen a esta declaración, como reiteradamente ha manifestado el gobierno de Alfonso Rueda, ha lanzado el mensaje de que "si no les gusta la ley que no vengan de profetas de las siete plagas por implantar la zona de mercado tensionado porque aún no se implantó y ya están diciendo que va a ser un fracaso y responsabilizando al Concello de A Coruña".

"Me parece intolerable esa posición", aseguró. Una vez que se declare oficialmente a A Coruña como mercado residencial tensionado y se publique en el DOG, este asunto irá al Ministerio de Vivienda y se publicará en el BOE.

A esto seguirá que el Concello de A Coruña a través de la mesa sectorial de vivienda irá implementando esas medidas para "contener los precios de los alquileres y para facilitar el acceso a la vivienda de la población que lo necesita", aclaró la alcaldesa.

Inés Rey se mostró consciente de que esta declaración "no es la solución mágica a todo" y advirtió que tiene que ir acompañada de otras medidas como la disposición de suelos o la regulación de las Viviendas de Uso Turístico (VUT).

"Vamos a implantarla y se podrán valorar los resultados, que espero que sean positivos, y que se rectifiquen esas posiciones negacionistas de una medida que va a tratar de paliar una de las principales preocupaciones de los ciudadanos de este país", sentenció.

"Oferta escasísima"

A preguntas sobre si esta declaración de mercado tensionado afectará a la oferta de vivienda existente en la ciudad, Inés Rey negó este punto y aseguró que "la oferta es escasísima y no es opinable, sino comprobable entrando en portales inmobiliarios o acudiendo a inmobiliarias".

Según la alcaldesa, el alquiler en la ciudad herculina "tiene precios por las nubes absolutamente desorbitados" y concretó que no se puede permitir que la gente emplee el 30% de su sueldo en alquilar una vivienda.