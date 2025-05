Las placeras del mercado de San Agustín en A Coruña piden suspender la licitación de los puestos

Las placeras de los puestos interiores del mercado de San Agustín han registrado este miércoles 21 de mayo una petición en el Concello para que se suspenda la salida a concurso de las plazas del recinto hasta que se subsanen los errores detectados en los planos.

Las firmantes solicitan que se corrijan las medidas erróneas que figuran en los planos de los puestos, así como las contradicciones entre las fotografías de los espacios y el mobiliario con el que se sacan a licitación.

Además, alegan que el mobiliario incluido en la licitación es de titularidad privativa y no municipal y que, al tratarse de elementos móviles, no debería considerarse parte de las mejoras obligadas a quedar en el puesto en caso de que la actual ambulante no obtenga la concesión o decida no presentarse al proceso.

También se pide la suspensión cautelar de la licitación hasta que se aclaren las actividades permitidas en cada puesto, ya que, según denuncian, en varios casos no coinciden con las que actualmente se desarrollan con autorización. Esta situación impide a algunas de las actuales ambulantes presentarse al concurso para el mismo puesto que ya ocupan.

Las placeras advierten además de que muchos vendedores ambulantes podrían quedarse sin opción a lograr un puesto en el mercado, ya que únicamente se licitan las plazas actualmente ocupadas, dejando fuera otros puestos vacíos. Citan como ejemplo el caso de la panadería: se licitan solo dos puestos, los mismos que ya están ocupados en régimen de ambulancia, lo que podría dejar fuera a uno de los interesados, pese a que existen otros puestos disponibles no incluidos en la licitación.

El pasado 7 de mayo, la alcaldesa Inés Rey anunció la salida a concurso de los puestos de la planta inferior del mercado de San Agustín. En total, se ofertan 23 lotes con concesiones a 15 años, prorrogables por otros 10, según la licitación publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 13 de mayo de 2025 a las 15:12 horas, con número de expediente AD1/2025/13, relativa a la concesión administrativa para la utilización privativa y explotación de los puestos interiores del mercado municipal.