Unión por Cambre rechaza entrar en la junta de gobierno y las dedicaciones ofrecidas por el PP

Unión por Cambre ha decidido, en asamblea, no aceptar entrar en la junta de gobierno ni aceptar las dedicaciones ofrecidas por la nueva regidora de la localidad, la popular Diana Piñeiro. "Desconocemos el proyecto de gobierno del PP y lo único que se hizo hasta ahora es personarse en causas judiciales donde el interés general estaba defendido por el ministerio fiscal y anular una Galaicoi con explicaciones incongruentes", explicó la portavoz de la formación local, María Pan.

La exalcaldesa insistió en que "no se puede decir que buscan diálogo con nosotros, no se puede decir que esperan que podemos llegar a acuerdos y a día de hoy ni siquiera se preocuparon en llamarnos para saber qué proyectos quedaron sobre la mesa. La única reunión que se convocó con nosotros fue el 5 de mayo y solo se puso sobre la mesa la posibilidad de entrar en la junta y darnos alguna dedicación al grupo, pero lo más importante ahora es saber qué proyecto tiene el PP para Cambre".

Unión por Cambre ha solicitado por registro conocer el estado de los proyectos del Plan de Obras e Servizos que quedaron en licitación y el expediente del campo de fútbol de Lendoiro, que emplea el club Once Caballeros CF. La formación que gobernó Cambre los últimos diez años insiste en que "es una pena que el gobierno de Diana Piñeiro no valore las aportaciones que puede hacer UxC después de diez años en el gobierno, pero ella no quiere nuestros apoyos. El ejemplo más claro es la cancelación del Galaicoi sin necesidad ninguna porque Cambre no tiene un problema de solvencia económica, o las acusaciones que hizo en el pleno del pasado martes. Sigue en la línea de siempre: el PP de Cambre no cambia y aunque si es cierto que moderó su tono, siguen teniendo intereses que se alejan del interés general del Concello".

María Pan invita a Diana Piñeiro a llevar a pleno las facturas pendientes de pago que dijo que iba a hacer mediante una revisión de oficio de forma ágil. "La señora Piñeiro sabía cómo estaba el Concello antes de postularse para alcaldesa y aceptar el cargo. Sabía de la falta de personal, ellos mismos junto al BNG y el PSOE votaron en contra de tener ahora puestos de técnicos superiores en secretaría e intervención. Sabían de los servicios en precario que ellos mismos denunciaron en pleno en tantas ocasiones, y sabían de todos los problemas del Concello, al tener contacto constante con las habilitadas, pero también saben que el Concello no tiene un problema de solvencia económica. Por eso le pedimos que deje de enredar y se ponga a trabajar en lo importante".