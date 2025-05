Pilar Pérez, tras la sentencia que desahucia a su inquiokupa en Galicia: "Deseo que se vaya de mi vida"

Pilar Pérez es una mujer aliviada. Tras cinco años de lucha por recuperar su propiedad, que su marido le alquiló a una madre a cargo de un menor en 2019 y que, tras su fallecimiento, esta inquilina dejó de pagar la mensualidad prevista, logró esta semana la sentencia estimatoria. Su abogado, Xaime Da Pena, logró demostrar que no había situación de vulnerabilidad por, según informó hoy en rueda de prensa, "trabajar en B y rechazar 2.000 euros (que le ofreció la institución Padre Rubinos) y varias soluciones habitacionales".

"Espero que esto signifique un modelo a seguir. Hay que luchar por lo que se nos saca y se nos arrebató. Hay que buscar una buena defensa, un buen compañero de batalla porque nadie te va a ayudar. Yo toqué todas las puertas, y solo recibí una palmadita en la espalda y que no se puede hacer nada, que es vulnerable. Me pensé muchas veces qué ejemplo le está dando esta madre a esta niña cuando veía que la prensa estaba día sí y día también a las puertas de su casa y cómo Servicios Sociales permite ver esto. No es mi problema, pero sí lo siento por esta niña", explicó la afectada horas después de recibir la sentencia, pionera a nivel nacional.

El estado del piso es otro de los aspectos que preocupan a Pilar. "Miedo me da, mucho miedo y más dolor todavía porque ese piso lo acababa de reformar mi marido por completo, entre él y el hermano, con calefacción y todo nuevo y recién pintado. Yo le decía que no lo veía, pero él decía que había que darle una oportunidad a esta mujer con una niña. A esta sinvergüenza, yo no le deseo mal, deseo que se vaya de mi vida y desaparezca porque me ha hecho sufrir mucho y perder cinco años de mi vida. Me ha hecho perder dinero, salud, pero me ha hecho conocer a gente maravillosa. ¿Cómo voy a recuperar el piso? Espero que bien porque sé que ella me va a escuchar y leer y si no tendrá que pagar todavía más por lo que ha hecho", declaró.

Pilar explicó que "desde que falleció mi marido en 2020, me llama y me manda audios de noche a las once y sus palabras son que yo tenía un trato con tu señor y no me voy a ir hasta que el juez me mande salir de aquí. Ahora que te manda salir, espero que ahora te vayas. Ella en ningún momento me dio pena, ella rechazó todas las alternativas, no se presentaba a las citas de servicios sociales, sabía que conmigo lo tenía todo gratis. Tuvo muchas oportunidades de irse por las buenas y no las cogió, no le interesó y prefirió vivir a cuenta mía cinco años".

Xaime Da Pena relató los detalles del proceso

El abogado coruñés Xaime Da Pena, del despacho dP Abogados, fue el letrado que asumió la defensa de Pilar. En esta misma comparecencia explicó que el caso se pudo solventar gracias a la determinación también del juez que juzgó el caso. "Cuando yo te conocí estabas sin ganas y volviste a tener ganas, estabas derrotada cuando te llamé", explicó sobre la relación con su clienta y cómo ha ido mejorando su situación anímica a lo largo del proceso.

Sobre el propio procedimiento, Da Pena explicó que la demandada ha dejado de disponer de los informes de vulnerabilidad que aportó durante los años anteriores y que, las amenazas denunciadas en el mes de diciembre serán juzgadas por el procedimiento de delito leve en próximos meses. Además, sobre la posible fecha de ejecución de la sentencia, estima que, si no hay recurso, se produzca "en dos meses y medio, tres".